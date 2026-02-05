Oro cae y plata se hunde casi 14% mientras inversores liquidan posiciones

Por Noel John

5 feb (Reuters) -

El oro cayó el jueves, y la plata se hundió casi un 14%, ya que la fortaleza del dólar y la baja generalizada de los mercados llevaron a los inversores a liquidar sus posiciones en metales preciosos.

* El oro al contado bajaba un 2,3% a US$4.850,89 por onza a las 16:29 GMT, tras caer más de un 3% a primera hora de la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril bajaban un 1,5% a US$4.873,90 por onza.

* La plata al contado se desplomaba un 13,6% a US$76,04 la onza, tras caer hasta los US$72,21 a primera hora de la sesión.

* El dólar subió a un máximo en dos semanas, el S&P 500 cayó a su mínimo en casi dos semanas y el Nasdaq se hundió a su nivel más bajo en más de dos meses.

* Los metales preciosos han sido volátiles en las últimas sesiones, y el oro y la plata registraron el viernes sus mayores pérdidas en décadas después de alcanzar máximos históricos.

* "Movimientos como ese no se 'corrigen' de la noche a la mañana, y la volatilidad sigue siendo elevada (...) Los mercados suelen necesitar tiempo para digerirlos, lo que a menudo conduce a nuevas caídas", afirmó Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y FOREX.com.

* En tanto, el platino al contado caía un 7,7% a US$2.056,31 por onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$2.918,80 el 26 de enero. El paladio, en tanto, perdía un 5,2% a US$1.682,39.

(Reporte de Noel John en Bangalore, reporte adicional de Swati Verma; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)