Oro cierra la semana al alza tras dato laboral EEUU e incertidumbre general

Por Anmol Choubey

9 ene (Reuters) - Los precios del oro subieron el viernes, cerrando la semana al alza, en una sesión en la que los inversores evaluaron unos datos de nóminas en Estados Unidos más débiles de lo esperado, junto con una incertidumbre política y geopolítica más amplia.

* A las 1618 GMT, el oro al contado ganó un 0,6%, a US$4502,98 la onza, cerrando la semana con un avance superior al 4%, después de alcanzar un máximo histórico de US$4549,71 el 26 de diciembre. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero subían un 1,2%, a US$4513,6.

* Las nóminas no agrícolas aumentaron en 50.000 en diciembre en Estados Unidos, por debajo de las expectativas de 60.000, mientras que la tasa de desempleo se redujo al 4,4%, frente a la previsión del 4,5%.

* Los actores del mercado siguen esperando al menos dos recortes de tasas de interés por parte de la Fed este año, un telón de fondo históricamente favorable para el oro.

* Las tensiones geopolíticas se mantuvieron elevadas en medio de la intensificación de los disturbios en Irán, la continuación de los combates en la guerra de Rusia en Ucrania, la captura por Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y las renovadas señales de Washington sobre la toma de control de Groenlandia.

* En otros metales preciosos, la plata ganó un 3,9%, a US$79,88 la onza, culminando la semana con un alza cercana al 10%.

* El platino avanzó un 1,3%, a US$2296, y el paladio subió un 2,3%, a US$1826,89. Ambos metales también se anotaron ganancias semanales.

(Editado en español por Carlos Serrano)