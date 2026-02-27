Oro cotiza en máximos de casi un mes, se encamina a séptima alza mensual

Por Anmol Choubey

27 feb (Reuters) - El oro subió a su máximo en casi un mes el viernes y se encaminaba a su séptimo mes consecutivo de ganancias, impulsado por las tensiones geopolíticas después de que Estados Unidos e Irán extendieran las negociaciones nucleares, mientras la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense impulsaron aún más al lingote.

* El oro al contado ganaba un 1% a US$5.238,75 la onza a las 1631 GMT, tocando su mayor nivel desde el 30 de enero. Los precios han escalado un 7,6% en febrero. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaron un 1,1% a US$5.254.

* "Hay mucho nerviosismo en torno a la geopolítica; todo apunta a una alta probabilidad de una operación militar durante el fin de semana, por lo que es una estrategia de aversión al riesgo en busca de seguridad", dijo Phillip Streible, estratega jefe de mercado de Blue Line Futures.

* Washington y Teherán avanzaron en las conversaciones nucleares del jueves, según declaró el mediador Omán, pero horas de negociaciones finalizaron sin un avance que pudiera evitar posibles ataques de Estados Unidos en medio de una importante presencia militar estadounidense.

* Mientras, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén también permitió la salida de Israel del personal no esencial y sus familias, alegando riesgos de seguridad.

* Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, en tanto, cayeron a su mínimo de tres meses en el día, lo que redujo el costo de oportunidad de mantener oro, que no rinde intereses.

* El próximo objetivo probable alcista del oro es de US$5.450, con un soporte clave cerca de los US$5.120, según Streible.

* Datos mostraron que los precios al productor en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en enero, lo que sugiere que la inflación podría repuntar en los próximos meses.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado trepó un 6%, a US$93,67 la onza, camino de una ganancia mensual del 10,3%. El platino al contado avanzó un 3,5%, a US$2.352,05 la onza; y el paladio subió un 0,1%, a US$1.785,47. Ambos metales se encaminaban a registrar ganancias mensuales. (Reporte de Noel John en Bangalore. Edición de Edwina Gibbs y David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)