Oro cotiza estable con foco puesto en reunión Trump-Zelenski

Por Noel John

18 ago (Reuters) - Los precios cotizaron estables en general el lunes, mientras los operadores esperan la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ucraniano y líderes europeos más tarde en el día, además del simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole esta semana.

* A las 1556 GMT, el oro al contado cotizó plano a US$3334,81 por onza, tras tocar su nivel más bajo desde el 1 de agosto más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre cedían un 0,1%, a US$3379,70.

* El dólar ganaba un 0,3%, encareciendo al lingote cotizado en el billete verde para los tenedores de otras divisas.

* El evento clave para los inversores el lunes es la reunión en la Casa Blanca entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a la que se sumarán varios líderes europeos, mientras Washington presiona para un acuerdo de paz rápido que ponga fin al conflicto más mortífero de Europa en ocho décadas.

* Esto sigue a la cumbre de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin el viernes, donde ambos líderes acordaron buscar un acuerdo de paz sin implementar un alto el fuego.

* "No hubo mucha reacción en el oro a la reunión entre Putin y Trump. Creo que continuaremos en este rango de precios. El próximo punto de inflexión es la (conferencia) de la Fed", dijo Edward Meir, analista de Marex.

* Las minutas de la reunión de política monetaria de julio de la Fed se publicarán el miércoles, antes de la conferencia anual del banco central en Jackson Hole, Wyoming, programada del 21 al 23 de agosto. Se espera que el presidente del organismo, Jerome Powell, intervenga en el evento.

* En otros metales preciosos, la plata al contado avanzó un 0,1%, a US$38,02 la onza; el platino subió un 0,1%, a US$1336,55; y el paladio ganó un 1,1%, a US$1204,04, tras tocar su mínimo desde el 10 de julio más temprano en la sesión.

(Editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)