Oro extiende racha récord por búsqueda refugio, apuestas sobre tasas en EEUU

Por Anushree Mukherjee

16 oct (Reuters) - El oro tocó un pico histórico el jueves por cuarta sesión seguida, ya que los inversores recurrieron al activo de refugio debido a las tensiones comerciales entre Washington y Pekín y el cierre del Gobierno de Estados Unidos, mientras las perspectivas de recortes de tasas de interés impulsaban aún más la demanda.

* A las 1506 GMT, el oro al contado ganaba un 1,4% a US$4264,63 por onza tocar un máximo histórico de US$4270,59. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 1,9% a US$4279,50.

* El oro, que suele ser considerado un depósito de valor en tiempos de inestabilidad, acumula un alza del 60% en el año.

* "La trayectoria del oro dependerá de la perspectiva de recortes de tasas de cara a 2026, así como de la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y China", dijo Zain Vawda, analista de MarketPulse by OANDA.

"Si no se alcanza un acuerdo entre ambos países y la relación sigue deteriorándose, eso podría ser la chispa que el oro necesita para superar la barrera de los US$5000".

* Esta semana, la atención de los inversores se ha centrado en el conflicto comercial entre las principales economías del mundo. El miércoles, funcionarios estadounidenses criticaron la importante ampliación de los controles sobre las exportaciones de tierras raras por parte de China, que consideran una amenaza para las cadenas de suministro mundiales.

* El repunte del oro se ha visto impulsado por factores como las expectativas de recortes de tasas, la incertidumbre política y económica, las sólidas compras de los bancos centrales, las entradas en fondos cotizados en bolsa y la debilidad del dólar.

* Los operadores están descontando una baja de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en octubre y otra en diciembre, con probabilidades del 98% y el 95% respectivamente.

* En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1,3% a US$53,76 la onza, tras tocar un máximo histórico de US$53,83 en la sesión.

* En tanto, el platino se disparaba un 3,8% a US$1717,10; y el paladio mejoraba un 3,1% a US$1584,25. (Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)