Oro mantiene impulso, inversores buscan seguridad en medio de nerviosismo por política de EE. UU

Por Anmol Choubey

27 ene (Reuters) - El oro subió el martes, rondando el nivel de los US$5.100 por onza superado por primera vez en la sesión anterior, ya que la incertidumbre en torno a la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevaba a los inversores a buscar seguridad en el lingote.

* El oro al contado subía un 1,5% a US$5.090,94 la onza, a las 1635 GMT tras alcanzar el lunes un máximo histórico de US$5.110,50. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero ganaban un 0,1%, a US$5.086,90 la onza.

* "Las constantes idas y venidas (sobre los aranceles) del presidente Trump y el Gobierno estadounidense, junto con la creciente preocupación por una operación militar en Irán", probablemente no frenarán la demanda de refugio seguro a corto plazo, afirmó Zain Vawda, analista de MarketPulse by OANDA.

* El oro ha subido un 18% en lo que va de 2026, aprovechando las ganancias del año pasado debido a factores como la demanda sostenida de refugio seguro en medio de la incertidumbre geopolítica y económica, las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos y las fuertes compras de los bancos centrales.

* Trump dijo el lunes que aumentaría los aranceles sobre los automóviles y otros bienes importados de Corea del Sur. Además, el riesgo de un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos se cernía antes de la fecha límite de financiación del 30 de enero.

* En tanto, Estados Unidos está "abierto a los negocios" si Irán desea ponerse en contacto con Washington, dijo el lunes un funcionario estadounidense, después de que Trump renovó las advertencias a Teherán.

* Deutsche Bank y Societe Generale prevén que los precios del oro alcancen los US$6.000 la onza en 2026, lo que pone de relieve el margen para nuevas ganancias.

* La atención del mercado se centra ahora en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que finalizará el miércoles, en la que el mercado espera que mantenga estables las tasas de interés. Los inversores también esperan noticias sobre el sustituto del presidente Jerome Powell.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 4% a US$108,05 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$117,69 el lunes. En lo que va de año, ya ha subido más de un 50%.

* Citi elevó su previsión del precio de la plata a corto plazo a US$150 la onza, frente a los US$100 previos.

* El platino al contado se hundía un 7,7% a US$2.546,35 la onza, tras alcanzar un récord de US$2.918,80 en la sesión anterior, mientras que el paladio cedía un 4,7% a US$1.888,75.

(Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru; Edición de Sonia Cheema; Editado en Español por Ricardo Figueroa)