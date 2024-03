El estadounidense Grant Holloway, gran dominador de los 60 m vallas, se proclamó campeón del mundo en sala tras imponerse en la final del Mundial disputada este sábado en Glasgow (Reino Unido), prueba en la que el español Enrique Llopis se quedó al pie del podio (4º).

Con un crono de 7.29, nuevo récord del campeonato, Halloway, que no pierde una carrera desde 2014, superó en la meta al italiano Lorenzo Simonello (7.43) y al francés Just Kwaou-Mathey (7.47), pero no pudo mejorar su porpio récord del mundo logrado hace apenas dos semanas (7.27).

Si el español Llopis se quedó con la miel en los labios, peor le fueron las cosas a su compatriota Asier Martínez, bronce en el mundial al aire libre de 2022, que fue descalificado en semifinales por una salida nula.

