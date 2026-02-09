Oro olímpico para los suizos Von Allmen y Nef en la combinada por equipos

Los suizos Franjo von Allmen, ya campeón el sábado en el descenso, y Tanguy Nef consiguieron la medalla de oro en la combinada por equipos, una nueva disciplina de esquí alpino en los Juegos Olímpicos, este lunes en Bormio.

Von Allmen, sólido en el descenso, y Nef, que hizo una soberbia manga en el eslalon, consiguieron terminar con 99 centésimas de segundo de ventaja sobre sus compatriotas Marco Odermatt y Loïc Meillard, y sobre los austríacos Vincent Kriechmayr y Manuel Feller.

Esas dos parejas se llevaron respectivamente sendas medallas de plata. Ante esta circunstancia, no hubo bronce.

Con el segundo título olímpico en tres días, Von Allmen (24 años) confirma su estatus de nueva estrella del esquí alpino suizo y asesta otro golpe en el orgullo de Odermatt, número 1 mundial y que logra su primera medalla en estos Juegos después de haber sido cuarto en el descenso del sábado.

La combinada se compone de un descenso y un eslalon.

Von Allmen fue cuarto en su descenso y para su victoria necesitó una exhibición de Nef en el eslalon.

El año pasado, en el Mundial de esquí alpino, Von Allmen ya había sido campeón mundial de combinada por equipos en Saalbach (Austria), entonces estando asociado a Loïc Meillard.