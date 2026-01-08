Oro opera estable a la espera de datos de empleo EEUU; ajustes de índices pesan

Por Anmol Choubey

8 ene (Reuters) - El oro operó estable el jueves, mientras los inversores esperan los datos de nóminas no agrícolas en Estados Unidos para obtener indicaciones sobre la trayectoria de la política de la Reserva Federal, aunque la presión a corto plazo de los ajustes de los índices de materias primas continuó limitando las ganancias.

* A las 1654 GMT, el oro al contado subió un 0,2%, a US$4.460,36 por onza, tras registrar un mínimo de sesión de 4.406,89, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero ganaban un 0,2%, a US$4.470.

* El reequilibrio anual del Bloomberg Commodity Index, que consiste en un ajuste periódico de las ponderaciones de las materias primas para mantener el índice alineado con las condiciones del mercado, comienza esta semana.

* "Durante las próximas sesiones, el oro y la plata estarán bajo presión mientras se reajusta el índice de materias primas", dijo Bob Haberkorn, de RJO Futures. "Una vez que el polvo se asiente a mediados de la próxima semana, va a presentar una buena oportunidad para que los más largos vuelvan a este mercado".

* Los inversores están a la espera de los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, para conocer con más claridad la política monetaria de la Fed, y un sondeo de Reuters prevé 60.000 puestos de trabajo más en diciembre, frente a los 64.000 del mes anterior. Según la encuesta, la tasa de desempleo bajaría del 4,6% al 4,5%.

* El mercado prevé dos recortes de las tasas de interés este año. El oro, un activo que no devenga intereses, tiende a comportarse bien en entornos de tipos reducidos.

* Las solicitudes de subsidio de desempleo aumentaron de forma moderada la semana pasada, tras conocerse el miércoles que las ofertas de empleo cayeron más de lo esperado en noviembre y que el crecimiento de las nóminas privadas fue inferior a las previsiones en diciembre. * En otros metales preciosos, la plata al contado restó un 2,5%, a US$76,19 la onza; el platino bajó un 1,9%, a US$2.262,62; y el paladio declinó un 2%, a US$1.747,07. (Editado en español por Carlos Serrano)