Oro recorta alza por el avance de las negociaciones sobre Ucrania

Por Sarah Qureshi

15 dic (Reuters) -

El oro al contado recortó ganancias anteriores el lunes tras un avance en las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski destinadas a poner fin a la guerra, mientras que los operadores esperaban datos de empleo de Estados Unidos.

* A las 17:16 GMT, el oro al contado cotizaba estable en US$4.295,2 la onza, tras haber subido más de un 1%, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0,1%, a US$4.325,6.

* El progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania parece estar frenando la demanda para refugio, dijo el analista senior de Kitco Metals Jim Wyckoff, que añadió que el oro también está bajo la presión de una toma de ganancias.

* El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo que "se hicieron muchos avances en las conversaciones sobre Ucrania", mientras que un funcionario estadounidense dijo a Reuters que las dos partes se han reducido las diferencias entre Rusia y Ucrania.

* Los operadores esperan ahora el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos y los datos de ventas al por menor, que se publicarán el martes, para obtener más pistas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

* Los mercados están valorando actualmente en un 78% la probabilidad de un recorte de tasas en enero de 2026, según CME FedWatch Tool.

* La plata al contado, tras tocar el viernes un pico histórico de US$64,65.

* Entre otros metales preciosos, el platino al contado subió un 2,6%, a US$1.789,9 la onza, y el paladio ganó un 5%, a US$1.569,68.

(Reporte de Pablo Sinha y Sherin Elizabeth Varghese en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)