Oro recorta avances tras sólido dato de empleo en EE. UU

Por Noel John

11 feb (Reuters) - Los precios del oro recortaron ganancias el miércoles, después de que un sólido informe sobre empleo en Estados Unidos sugiriera que la Reserva Federal podría mantener las tasas de interés sin cambios durante algún tiempo.

* El oro al contado ganaba un 0,7% a US$5.058,23 la onza a las 1628 GMT, tras subir hasta US$5.118,47 más temprano en la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril avanzaban un 1% a US$5.081,90 la onza.

* El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en enero y la tasa de desempleo cayó al 4,3%, lo que indica una resistencia del mercado laboral que podría dar margen a la Fed para mantener las tasas estables mientras supervisa la inflación.

* La Fed mantendrá los tipos sin cambios durante el mandato del presidente Jerome Powell, que finaliza en mayo, pero los recortará en junio, según una encuesta de Reuters.

* Los inversores esperan ahora el informe sobre el índice de precios al consumo de Estados Unidos, que se publicará el viernes.

* El oro tiende a prosperar en un entorno de tasas de interés bajas, ya que es un activo que no genera rendimiento.

* La plata al contado subía un 3,1% a US$83,04 la onza, tras haber caído más de un 3% en la sesión anterior.

* El platino al contado subía un 1,5% a US$2.117,13 por onza, mientras que el paladio se revalorizaba un 0,9% a US$1.723,38.

(Reporte de Noel John en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida y Javier Leira)