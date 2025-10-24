Oro recorta bajas tras dato inflación EEUU, rompe racha de nueve semanas de alza

Por Noel John

24 oct (Reuters) - Los precios del oro recortaron sus pérdidas el viernes después de que datos de inflación en Estados Unidos, ligeramente inferiores a lo esperado, reforzaran las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés la próxima semana, aunque el metal se encaminaba a su primera pérdida semanal en diez semanas.

* El oro al contado cotizó estable en 4125,11 dólares por onza a las 1605 GMT, tras haber caído casi un 2% más temprano en la sesión. El precio ha bajado un 2,8% en la semana. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre perdieron un 0,1%, a 4143,20 dólares por onza.

* "El oro y la plata repuntan, ya que el IPC subyacente de septiembre es inferior a lo esperado, pero probablemente no sea suficiente para contrarrestar por completo la ola de ventas de esta semana. La evolución del precio sugiere que el oro, y especialmente la plata, necesita otro tramo a la baja antes de consolidarse", dijo Tai Wong, operador independiente de metales.

* El oro al contado alcanzó un máximo histórico de 4381,21 dólares el lunes, pero ha caído más de un 6% desde entonces, ya que los inversores tomaron ganancias y las señales de una disminución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China afectaron la demanda de refugio seguro.

* La plata al contado bajó un 0,3%, a 48,77 dólares la onza, camino de una pérdida semanal de alrededor del 6%.

* Los datos del Departamento de Trabajo mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 3,0% en los 12 meses hasta septiembre, ligeramente por debajo de las expectativas de los economistas de un aumento del 3,1%.

* Los operadores prácticamente están descontando un recorte de tasas en la reunión de la Fed de la próxima semana, y se espera otro en diciembre.

* Tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento como el oro.

* El lingote ha trepado un 55% este año, debido a las tensiones geopolíticas y comerciales, las sólidas compras de los bancos centrales y las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos, entre otros factores.

* Mientras, el platino cayó un 0,6%, a 1616,46 dólares; y el paladio ganó un 0,2%, a 1459,25 dólares.