Oro recorta bajas tras dato inflación EEUU, rompe racha de nueve semanas de alza

Oro recorta bajas tras dato inflación EEUU, rompe racha de nueve semanas de alza

Por Noel John

24 oct (Reuters) - Los precios del oro recortaron sus pérdidas el viernes después de que datos de inflación en Estados Unidos, ligeramente inferiores a lo esperado, reforzaran las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés la próxima semana, aunque el metal se encaminaba a su primera pérdida semanal en diez semanas.

* El oro al contado cotizó estable en 4125,11 dólares por onza a las 1605 GMT, tras haber caído casi un 2% más temprano en la sesión. El precio ha bajado un 2,8% en la semana. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre perdieron un 0,1%, a 4143,20 dólares por onza.

* "El oro y la plata repuntan, ya que el IPC subyacente de septiembre es inferior a lo esperado, pero probablemente no sea suficiente para contrarrestar por completo la ola de ventas de esta semana. La evolución del precio sugiere que el oro, y especialmente la plata, necesita otro tramo a la baja antes de consolidarse", dijo Tai Wong, operador independiente de metales.

* El oro al contado alcanzó un máximo histórico de 4381,21 dólares el lunes, pero ha caído más de un 6% desde entonces, ya que los inversores tomaron ganancias y las señales de una disminución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China afectaron la demanda de refugio seguro.

* La plata al contado bajó un 0,3%, a 48,77 dólares la onza, camino de una pérdida semanal de alrededor del 6%.

* Los datos del Departamento de Trabajo mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 3,0% en los 12 meses hasta septiembre, ligeramente por debajo de las expectativas de los economistas de un aumento del 3,1%.

* Los operadores prácticamente están descontando un recorte de tasas en la reunión de la Fed de la próxima semana, y se espera otro en diciembre.

* Tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento como el oro.

* El lingote ha trepado un 55% este año, debido a las tensiones geopolíticas y comerciales, las sólidas compras de los bancos centrales y las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos, entre otros factores.

* Mientras, el platino cayó un 0,6%, a 1616,46 dólares; y el paladio ganó un 0,2%, a 1459,25 dólares. (Reporte de Noel John, Kavya Balaraman and Pablo Sinha en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)

