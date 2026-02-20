Oro recorta ganancias después de que Corte Suprema de EE. UU. rechaza aranceles de Trump

Por Pablo Sinha

20 feb (Reuters) - Los precios del oro recortaron algunas ganancias el viernes, mientras los inversores evaluaban la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que rechaza el amplio plan arancelario del presidente Donald Trump, aunque el metal siguió respaldado por unos datos del PIB en ese país más débiles de lo esperado.

* El oro al contado subía un 0,5% a US$5.025,19 la onza a las 1535 GMT, tras haber subido hasta US$5.063,49 a primera hora de la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril subieron un 1% a US$5.045.

* La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó los aranceles generalizados que Trump aplicó en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional, bloqueando así una de sus afirmaciones más controvertidas sobre su autoridad, en una sentencia con importantes repercusiones para la economía.

* "A primera vista, la sentencia elimina la incertidumbre sobre la mayoría de los aranceles de Trump (y su capacidad para imponerlos a su antojo), lo que es bueno para las acciones y malo para el oro", afirmó Tai Wong, operador independiente de metales.

* "Sin embargo, es difícil imaginar que el presidente recoja sus juguetes y se vaya a casa; intentará restablecer los aranceles utilizando otras leyes, lo que fomentará la volatilidad. Por lo tanto, a corto plazo, quizás el oro baje, pero la incertidumbre a medio plazo no disuadirá a los alcistas del oro".

* Los datos mostraron que el crecimiento económico de Estados Unidos se ralentizó drásticamente a una tasa anualizada del 1,4% en el cuarto trimestre, muy por debajo de la previsión de los economistas del 3%, ya que el cierre del Gobierno federal y el descenso del gasto de los consumidores afectaron a la actividad.

* Por otra parte, el índice de gasto en consumo personal, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, subió un 0,4% en diciembre, en términos intermensuales, frente al 0,3% previsto por los economistas.

* Goldman Sachs afirmó que la reciente ralentización en la compra de oro por parte de los bancos centrales debería ser temporal y espera que el oro suba hasta los US$5.400 a finales de 2026.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 5% a US$82,23 la onza. El platino al contado ganaba un 2,8% a US$2.127,73, mientras que el paladio sumaba un 2% a US$1.718. Todos los metales se encaminaban a registrar avances semanales. (Reporte de Pablo Sinha en Bangalore; Editado en Español por Javier Leira)