Oro registra mayor alza diaria desde 2008, plata también repunta

Por Noel John

3 feb (Reuters) - Los precios del oro y la plata subieron con fuerza ⁠el martes, con el metal ⁠dorado registrando su mayor alza diaria desde noviembre de 2008, ya que los inversores se lanzaron a comprar tras su mayor caída de dos días en décadas.

* ⁠El oro ‌al ​contado subía un 6,9% a 4.985,44 dólares la onza a las 1640 GMT. Se está ​recuperando desde el mínimo de 4.403,24 dólares alcanzado el lunes, mientras que la marca ‌de 5.594,82 dólares la onza alcanzada la semana pasada ‌sigue siendo, por ahora, un máximo histórico.

* ​Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril subían un 7,7% a 5.011 dólares la onza.

* La plata ganaba un 11,7% a 88,74 dólares la onza, tras registrar una caída récord del 27% en un solo día el viernes y bajar otro 6% el lunes.

* "Considero que las recientes pérdidas son correctivas dentro de la tendencia alcista a largo plazo", afirmó Peter Grant, vicepresidente y estratega sénior de metales de ⁠Zaner Metals, que añadió que muchos de los fundamentos que han impulsado al alza el oro en los últimos ​años siguen firmemente vigentes.

* "En este momento, es probable que veamos un periodo de consolidación, con 4.400 dólares como nivel de soporte importante a la baja y una resistencia probablemente en torno a los 5.100 dólares al alza", afirmó.

* Los metales preciosos retrocedieron bruscamente en las dos últimas sesiones, tras la elección de Kevin Warsh para suceder como presidente de la Reserva Federal a Jerome Powell ⁠en mayo.

* Los inversores esperan que Warsh apoye los recortes de tasas, pero que endurezca el ​balance de la Fed.

* En tanto, CME Group también elevó los requisitos de margen para los futuros de metales preciosos, lo que supuso una carga adicional para los precios.

* Sin embargo, los analistas consideran que ‍la tendencia alcista del metal amarillo continuará y esperan que alcance nuevos máximos históricos a finales de este año.

* Por otra parte, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos anunció el lunes que el esperado informe de empleo de enero no se publicará este viernes debido al cierre parcial del Gobierno federal.

* En ​cuanto a otros metales preciosos, el platino al contado subía un 6% a 2.248,20 dólares por onza tras alcanzar un máximo histórico de 2.918,80 dólares el 26 de enero, mientras que el paladio ganaba un 4,8% a 1.802,43 dólares. (Reporte ‍de Noel John en Bangalore; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)