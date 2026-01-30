Oro registra mayor caída diaria desde 1983; plata sufre peor jornada en la historia

Por Pablo Sinha

30 ene (Reuters) - El oro se hundió el viernes, en su peor baja diaria desde 1983 tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre su elección para la presidencia de la Fed, mientras que la plata cayó casi un 30% para sufrir la peor jornada en registro

* El oro al contado cayó un 9,5% a 4.883,62 dólares por onza a las 1857 GMT, tras retroceder un 12% en un momento de la rueda y después de que los precios alcanzaron un pico récord de 5.594,82 dólares el jueves

* El 28 de febrero de 1983, el precio del oro al contado cayó un 12,1%. Los datos del LSEG sobre el oro están disponibles hasta 1968

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero bajaron un 11,4% a 4.745,10 dólares

* La venta masiva, descrita por los analistas como una toma de beneficios, también ejerció presión sobre otros metales preciosos

* Los factores que desencadenaron la venta masiva podrían ser una combinación de factores, que van desde el anuncio sobre el presidente de la Reserva Federal hasta flujos macroeconómicos más amplios, dijo Suki Cooper, directora global de investigación de materias primas del Standard Chartered Bank

* Tanto si nos fijamos en el dólar como en las expectativas de rendimiento real, la combinación de estos factores ha contribuido a desencadenar la recogida de beneficios, añadió

* Trump nombró al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh como su candidato para suceder a Jerome Powell como presidente de la Fed en mayo, colocando a un crítico habitual del banco central en un puesto de liderazgo clave

* Pese a lo ocurrido el viernes, el oro sumó un avance de más del 13% en enero, lo que supone su sexto aumento mensual consecutivo

* El índice dólar subió un 0,7%, recuperándose de su mínimo de cuatro años alcanzado a principios de esta semana y encareciendo el oro cotizado en dólares para los compradores extranjeros

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 28% hasta 83,99 dólares la onza, tras caer hasta 77,72 dólares. El metal alcanzó un máximo histórico de 121,64 dólares el jueves y ha subido más de un 17% este mes

* Los precios sufrieron su mayor caída diaria registrada, según los datos de LSEG disponibles hasta 1982

* El platino al contado, en tanto, perdió un 19,2% hasta situarse en 2.125 dólares la onza, y el paladio se desplomó un 15,7%, a 1.682 dólares

(Reporte de Pablo Sinha en Bangalore. Reporte adicional de Swati Verma. Edición de David Goodman. Editado en Español por Ricardo Figueroa, Natalia Ramos y Javier Leira)