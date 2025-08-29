Oro registra mejor desempeño en cuatro meses, dato inflación eleva apuestas baja tasas

Por Anmol Choubey y Sarah Qureshi

29 ago (Reuters) - Los precios del oro subieron alrededor de 1% el viernes y registraron su mejor desempeño mensual desde abril, ya que los datos sobre la inflación en Estados Unidos reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés en septiembre.

* A las 1715 GMT, el oro al contado sumó 0,9% a US$3447,09 la onza, para ganar 4,8% en agosto.

* Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaron 1,2% a US$3515,70.

* El dólar cotizaba estable, pero se encaminaba hacia una caída mensual de 2,2%. La debilidad del billete verde hace que el oro sea menos caro para los compradores extranjeros.

* El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó con solidez en julio, mientras que la inflación subyacente repuntó a medida que los aranceles sobre las importaciones elevaron los precios de algunos bienes.

* El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica, subió 0,5% el mes pasado, tras una mejora de 0,4% revisada al alza en junio, informó el viernes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio (BEA, por sus siglas en inglés).

* "Esperamos una baja de tasas por parte de la Reserva Federal, o posiblemente dos, a lo largo de este año, lo que en general favorece los precios de las materias primas, incluidos el oro y la plata", afirmó David Meger, director de comercio de metales de High Ridge Futures.

* Los operadores aumentaron sus apuestas por una baja de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en septiembre hasta una probabilidad de 89%, frente a 85% anterior a la publicación de los datos. El oro, que no genera rendimiento, suele comportarse bien en un entorno de tipos de interés bajos.

* En otros metales preciosos, la plata al contado subió 2,1% a US$39,89 la onza para sumar su cuarto mes seguido de avances. El platino avanzó 0,3% a US$1363,30 para cerrar el mes en alza; mientras que el paladio restó 0,1%, a US$1101,85 para cerrar agosto en rojo. (Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)