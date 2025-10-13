Oro rompe barrera de los US$4100 y toca pico por nerviosismo en los mercados

Por Sherin Elizabeth Varghese y Pablo Sinha

13 oct (Reuters) - El oro superó por primera vez los 4100 dólares la onza el lunes, alcanzando otro máximo histórico ante las renovadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y las expectativas de recortes de las tasas de interés de la Fed, mientras que la plata también subió a un récord histórico.

* El oro al contado subió un 2,1% hasta los 4099,55 dólares la onza, a las 1450 GMT tras alcanzar un récord de 4103,58 dólares. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre escalaron un 3%, hasta 4120,10 dólares.

* El oro ha trepado un 56% este año y la semana pasada alcanzó por primera vez los 4000 dólares, impulsado por factores como la incertidumbre geopolítica y económica, las expectativas de recortes de los tasas de interés en Estados Unidos y las fuertes compras de los bancos centrales.

* "Los precios del oro y la plata suben cuando los inversores están preocupados por la situación mundial, ya sea económica o política", afirma Jeffrey Christian, socio gerente de CPM Group.

* En el frente geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó las tensiones comerciales con China el viernes, poniendo fin a una tregua incómoda entre las dos mayores economías del mundo.

* Mientras tanto, los operadores están valorando en un 97% la probabilidad de un recorte de tasas de la Reserva Federal de 25 puntos básicos en octubre y en un 100% para diciembre. El oro, un activo sin rendimientos, tiende a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

* Analistas de Bank of America y Societe Generale esperan ahora que el oro alcance los 5000 dólares en 2026, mientras que Standard Chartered ha elevado su previsión a una media de 4488 dólares el año que viene.

* "En nuestra opinión, este repunte tiene recorrido, pero una corrección a corto plazo sería más saludable para una tendencia alcista a más largo plazo", declaró Suki Cooper, responsable mundial de análisis de materias primas de Standard Chartered Bank.

* La plata al contado sumó un 3,3%, a 51,95 dólares, tras tocar un máximo histórico de 52,07 dólares más temprano en la sesión, impulsada por los mismos factores que apoyan al oro y la rigidez del mercado al contado.

* Los indicadores técnicos muestran que ambos están sobrecomprados, con el índice de fuerza relativa (RSI) en 80 para el oro y 83 para la plata.

* Entre otros metales, el platino subió un 4,6%, a 1660,57 dólares; y el paladio ganó un 5,4% a 1482,00 dólares. (Reporte de Pablo Sinha y Sherin Elizabeth Varghese en Bengaluru; información adicional de Kavya Balaraman; edición de Joe Bavier y Alexander Smith.

Editado en Español por Ricardo Figueroa y Natalia Ramos