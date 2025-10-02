Oro ronda máximos históricos por apuestas sobre tasas e incertidumbre política

Por Ishaan Arora

2 oct (Reuters) - El precio del oro subía el jueves, acercándose a máximos históricos, ya que las crecientes expectativas de nuevos recortes de tasas de interés en Estados Unidos este año y la incertidumbre política por el polémico cierre del Gobierno estadounidense impulsaban la demanda del metal dorado.

* El oro al contado ganaba un 0,3%, a US$3877,7 dólares la onza, a las 1011 GMT, por debajo del máximo histórico tocado el miércoles de US$3895,09 dólares. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 0,2%, a US$3903,10 dólares.

* El índice dólar declinaba hasta situarse cerca de los mínimos de una semana alcanzados el miércoles.

* En la víspera se supo que las nóminas privadas estadounidenses cayeron en 32.000 puestos de trabajo en septiembre, tras el descenso de 3000 revisado a la baja en agosto.

* "En general, un dólar más débil, unos datos económicos flojos como los publicados ayer por ADP y el cierre del Gobierno siguen atrayendo la demanda de inversores que buscan unirse al tren del impulso", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank.

* El Gobierno estadounidense cerró gran parte de sus operaciones, poniendo potencialmente en riesgo miles de puestos de trabajo federales y retrasando posiblemente la publicación de indicadores económicos, incluyendo el informe clave de nóminas no agrícolas del viernes.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores dan por segura una rebaja de tasas de 25 puntos básicos este mes. El oro, considerado un activo de refugio en tiempos de incertidumbre política y económica, prospera en un entorno de tipos bajos.

* En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0,3%, a US$47,45 dólares la onza; el platino avanzaba un 1,5%, a US$1579,55 dólares; y el paladio ganaba un 1,6%, a US$1264,31 dólares.

