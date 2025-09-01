Oro ronda máximos históricos por apuestas sobre tasas; plata en máximos de 14 años

Por Ishaan Arora y Brijesh Patel

1 sep (Reuters) - El oro cotizaba el lunes en máximos de más de cuatro meses, a unos US$30 de sus máximos históricos, impulsado por las apuestas a un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y un dólar más débil, mientras que la plata superó los US$40 por onza por primera vez desde 2011.

* A las 1049 GMT, el oro al contado subía un 0,7%, a US$3469,84 la onza, su nivel más alto desde el 22 de abril, cuando alcanzó un récord de US$3500,05. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 0,8%, a US$3542,8.

* La plata al contado mejoraba un 2,3%, a US$40,6 la onza, su cota más elevada desde septiembre de 2011.

* El dólar cotizaba cerca de su mínimo desde el 28 de julio frente a una cesta de seis destacadas monedas, abaratando el lingote -tasado en el billete verde- para los compradores extranjeros.

* "El oro, y sobre todo la plata, extendieron las fuertes ganancias del viernes, apoyados por una inflación pegajosa en Estados Unidos, el debilitamiento de la confianza del consumidor, los recortes de tasas (esperados) ... y las preocupaciones sobre la independencia de la Fed", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas del Saxo Bank.

* Se espera que las nóminas no agrícolas de agosto, que se publicarán el viernes, hayan crecido en 78.000 puestos de trabajo, según un sondeo de Reuters, frente a los 73.000 de julio.

* El oro, que no devenga intereses, suele funcionar bien en un entorno de tasas bajas.

* En otros metales preciosos, el platino ganaba un 1,9%, a US$1389,93 la onza, y el paladio sumaba un 0,9%, a US$1119,07.

(Editado en español por Carlos Serrano)