Oro sobrepasa los US$5.500 ante amenazas de Trump contra Irán

Los precios del oro superaron el jueves los 5.500 dólares, un nuevo récord, mientras el petróleo también se valorizó, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con atacar a Irán.

El metal precioso llegó a subir más de 300 dólares en el comercio asiático para cotizarse a 5.588,71 dólares, después de que Trump afirmara que Irán debe negociar un acuerdo sobre su programa nuclear, que según países occidentales apunta a fabricar armas atómicas.

El gobernante estadounidense usó su plataforma Truth Social para urgir a las autoridades de Teherán a negociar, y advirtió que "el próximo ataque será mucho peor", en referencia a un bombardeo estadounidense en junio pasado.

Estados Unidos movilizó una flota de 10 buques de guerra a Oriente Medio tras la reciente llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln, lo que llevó a las autoridades iraníes a advertir que responderán a cualquier acción militar de Washington contra su territorio.

"El oro es el inverso de la confianza. Cuando se debilita la confianza en la coherencia de las políticas, el oro deja de comportarse como una cobertura y pasa a ser una alternativa. Eso es lo que estamos viendo ahora. No es miedo a una recesión", comentó el analista de mercados Stephen Innes.

Las crecientes tensiones impulsaron también el precio del petróleo, con el West Texas Intermediate en su valor más alto desde septiembre, y el Brent del mar del Norte en niveles que no se han visto desde agosto, en medio del temor sobre el suministro de crudo desde Oriente Medio.

En tanto, las bolsas asiáticas operaron en baja, con caídas marcadas en Tokio, Hong Kong, Shanghái, Sídney, Yakarta y Seúl.