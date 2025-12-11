Oro sube a máximo de un mes y la plata bate un récord tras baja de tasas de la Fed

Por Sarah Qureshi

11 dic (Reuters) -

El oro subió el jueves a su nivel más alto en más de un mes después de que el recorte de tasas de un cuarto de punto de la Reserva Federal de Estados Unidos hizo bajar el dólar, mientras que la plata alcanzó un nuevo máximo histórico.

* A las 16:49 GMT, el oro al contado cayó un 1,2%, a US$4.275,39 por onza, mientras los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero subieron un 1,9%, a US$4.303,9.

* La plata al contado ganó un 3,2%, a US$63,77 la onza, rondando el máximo histórico de la sesión de US$63,93.

* "La plata parece estar arrastrando al oro y también al platino y al paladio (...) hay mucho impulso en estos momentos", dijo Edward Meir, analista de Marex.

* El dólar caía a su nivel más bajo en siete semanas frente a una cesta de divisas rivales, lo que hace que el oro sea más asequible para compradores extranjeros con otras divisas.

* "La inflación no ha vuelto a situarse en el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, por lo que una baja de tasas en un entorno inflacionario todavía no es óptima, y eso es muy alcista para el oro", añadió Meir.

* La Fed recortó el miércoles las tasas un cuarto de punto porcentual, pero apuntó a una pausa en las bajas, en el marco de una evaluación de las autoridades monetarias sobre la dirección futura del mercado de trabajo y una inflación que "sigue siendo algo alta".

* Los inversores están ahora pendientes de las nóminas no agrícolas de noviembre y de los datos de la tasa de desempleo, que se publicarán el 16 de diciembre, para obtener más pistas sobre el próximo movimiento de la Fed.

* Entre otros metales preciosos, el platino ganó un 2,5%, a US$1.698,1, y el paladio subió un 1,3%, a US$1.494,88.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier López de Lérida)