Oro sube ante descenso del dólar, foco cambia a dato empleo EEUU

Por Anmol Choubey

9 feb (Reuters) -

Los precios del oro subieron el lunes, impulsados por la debilidad del dólar, mientras los inversores se preparaban para una semana repleta de datos económicos estadounidenses que podrían ofrecer más pistas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

* El oro al contado ganó un 2,1% a US$5.012,53 por onza a las 1612 GMT, tras una subida del 4% el viernes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaron un 2,2% a US$5.087,10 por onza.

* El dólar estadounidense caía un 0,8%, registrando un mínimo en más de una semana, lo que abarataba el precio del oro para los compradores extranjeros.

* "El principal impulsor hoy (en los precios del oro) es el dólar estadounidense", dijo Bart Melek, director global de estrategia de materias primas de TD Securities, y agregó que aumentan las expectativas de datos económicos débiles, especialmente en el ámbito laboral.

* Los inversores esperan ahora la publicación del informe de empleo no agrícola de enero, los datos del índice de precios al consumidor y de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de esta semana para obtener más pistas sobre la política monetaria, con al menos dos recortes de tasas de 25 puntos básicos previstos para 2026.

* Las tasas de interés más bajas tienden a favorecer al oro, ya que reducen el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimiento.

* En tanto, el banco central de China prolongó su racha de compras de oro por decimoquinto mes consecutivo en enero, según datos del Banco Popular de China publicados el sábado.

* La plata al contado escaló un 5,8% a US$82,49 por onza, tras una subida de casi el 10% en la sesión anterior. El 29 de enero alcanzó un máximo histórico de 121,64 dólares.

* El platino al contado ganó un 1,2% a US$2.120,62 por onza, mientras que el paladio avanzó un 1,7% a US$1.734,72.

(Reporte de Anmol Choubey y Pablo Sinha en Bangalore; Editado en Español por Ricardo Figueroa)