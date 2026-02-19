Oro sube ante tensiones entre EEUU e Irán, mercados analizan trayectoria de la política monetaria de la Fed

Por Pablo Sinha

19 feb (Reuters) -

Los precios del oro prolongaban sus ganancias el ‌jueves tras subir más ‌de ⁠un 2% en la sesión anterior, ya que la tensión persistente entre Estados Unidos e Irán provocaba una huida hacia ​la seguridad, ⁠mientras ⁠los inversores evaluaban la trayectoria de la política monetaria de la Reserva ​Federal. El oro al contado subía un 0,2% a 4.989,09 dólares ‌por onza a las 1227 GMT. Los ​futuros del oro estadounidense para entrega ​en abril se mantenían estables en 5.008,60 dólares.

"Las preocupaciones geopolíticas están en el centro de la escena con los informes de que, si Estados Unidos emprendiera una acción militar contra Irán, esta podría prolongarse durante varias semanas", dijo ​Jamie Dutta, analista de mercado de Nemo.money.

Se lograron algunos avances durante las conversaciones con Irán celebradas ⁠esta semana en Ginebra, pero siguen existiendo diferencias en algunos asuntos, informó la Casa Blanca el miércoles.

Los ‌principales asesores de seguridad nacional de Estados Unidos se reunieron el miércoles en la Casa Blanca para debatir sobre Irán y se les informó de que todas las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en la región deberían estar en sus puestos a mediados de marzo.

Mientras, las minutas de enero ‌de la Fed mostraron que esta se muestra en gran medida unida en ⁠cuanto a mantener las tasas de interés estables, pero dividida sobre ‌lo que vendrá después, con "varios" miembros abiertos a subidas ⁠de tasas si la inflación se mantiene elevada, mientras ⁠que otros se inclinan por apoyar nuevos recortes si la inflación retrocede.

El oro, que no genera rendimiento, tiende a comportarse bien en entornos de tasas de interés bajas. La plata al contado, en tanto, subía un ‌0,9% a 77,87 dólares por ​onza, tras escalar más de un 5% el miércoles. El platino al contado caía un 0,6% a 2.059,55 dólares por onza, mientras que el paladio perdía un 1,7% a 1.686,47 dólares. (Reporte ‌de Pablo Sinha en Bangalore; edición en Español de Manuel Farías)