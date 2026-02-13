Oro sube más de 1% tras dato inflación que reaviva esperanzas de baja tasas de la Fed

Por Ishaan Arora

13 feb (Reuters) - El oro subía más de un 1% el viernes, ya que los datos de inflación en Estados Unidos, más débiles de lo esperado, reavivaron las esperanzas de que la Reserva Federal recorte las tasas este año, lo que compensó la preocupación generada por los datos de empleo, más sólidos de lo esperado, de esta semana.

* El oro al contado subía un 1,4% a US$4.987,59 por onza a las 1604 GMT, y ha ganado un 0,6% en lo que va de semana. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaban un 1,3% a US$5.010,80 por onza.

* El oro perdió alrededor de un 3% hasta alcanzar su mínimo en casi una semana el jueves, cayendo bajo la línea de soporte clave de US$5000 la onza, ya que la presión vendedora se intensificó tras la caída de las acciones.

* La plata al contado subía un 3,2% a US$77,55 por onza, recuperándose de la caída del 11% del jueves, aunque se mantenía en camino de obtener una ganancia semanal del 0,3%.

* El índice de precios al consumo de Estados Unidos subió un 0,2% en enero, bajo las expectativas de los economistas, que esperaban un aumento del 0,3%, tras un alza sin revisar del 0,3% en diciembre, informó el Departamento de Trabajo.

* Los participantes en el mercado prevén actualmente un recorte total de 63 puntos básicos en las tasas de interés este año, el primero de ellos en julio, según datos recopilados por LSEG.

* El oro se había visto presionado después de que los datos publicados el miércoles mostraron que el mercado laboral estadounidense comenzó 2026 con una base más sólida de lo esperado, lo que reforzó la opinión de que los responsables a cargo de la política monetaria podrían mantener las tasas elevadas durante más tiempo.

* Por otra parte, el oro pasó a cotizar con descuento en la India esta semana por primera vez en un mes, debido a la moderada demanda, ya que la volatilidad de los precios disuadió a los compradores, mientras que el mercado chino registró una fuerte demanda al acercarse las festividades del Año Nuevo Lunar.

* En tanto, el platino al contado ganaba un 3,6% a US$2.072,52 por onza, mientras que el paladio sumaba un 3,3% a US$1.669,25. Ambos metales se encaminaban a registrar pérdidas semanales. (Reporte de Ishaan Arora; edición de Rashmi Aich. Sherry Jacob-Phillips, Ronojoy Mazumdar y Harikrishnan Nair; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)