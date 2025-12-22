Oro sube más de un 2% a un máximo histórico y la plata prosigue su avance

Por Sherin Elizabeth Varghese

22 dic (Reuters) - El oro subió más de un 2% hasta alcanzar un máximo histórico el lunes, impulsado por las expectativas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos y compras de refugio por la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, mientras que la plata hizo lo propio y también alcanzó un nuevo máximo histórico.

* A las 1623 GMT, el oro al contado subía un 2,3%, a US$4.436,29 por onza, tras haber tocado un pico de US$4.440,21. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero ganaron casi un 2%, a US$4.471,1.

* "El apoyo a corto plazo procede del aumento de la tensión geopolítica entre Estados Unidos y Venezuela (...) Los precios del oro han estado rondando justo por debajo de máximos históricos en las últimas sesiones, por lo que esto parece una simple ruptura de impulso de libro de texto al alza después de la reciente consolidación alcista, en mercados de vacaciones con menos volumen", dijo un analista de Nemo Money.

* "El objetivo obvio para los alcistas del oro son los US$5.000 el próximo año", agregó.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada un "bloqueo" de todos los petroleros bajo sanciones que entran y salen de Venezuela.

* El lingote acumula un alza cercana al 69% en lo que va de año, su mayor avance anual desde 1979, impulsado por las fuertes compras de los bancos centrales, flujos de refugio y unas tasas más bajas.

* La plata al contado sumó un 2,1%, a US$68,55, tras alcanzar un nuevo récord de US$69,44 en la sesión anterior. La plata ha subido un 136% en lo que va de año, impulsada por el déficit de oferta, las crecientes necesidades de la industria y la fuerte demanda de inversión.

* En otros metales preciosos, el platino se disparó un 4,8%, a US$2.067, alcanzando su nivel más alto en más de 17 años, mientras que el paladio ganó un 1,8%, a US$1.745,18, alcanzando un máximo de casi tres años.

