LA NACION

Oro sube mientras se intensifica el conflicto en Oriente Medio

Oro sube mientras se intensifica el conflicto en Oriente Medio
Oro sube mientras se intensifica el conflicto en Oriente MedioPOLYMETAL - Europa Press

Por Pablo Sinha

4 mar (Reuters) - El precio del oro subió el miércoles, recuperándose de los mínimos de más de una semana alcanzados en la sesión anterior, ya que el dólar se tomaba un respiro y el aumento de las tensiones en Oriente Medio impulsó la demanda del lingote como valor de refugio.

* El oro al contado ganaba un 1,2% a US$5.146,76 por onza, a las 16:28 GMT, tras caer más de un 4% el martes. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril, en tanto, mejoraban un 0,7%, a US$5.158,20.

"En general, los factores macroeconómicos fundamentales siguen siendo muy favorables para el oro. Sin duda, mientras continúe la guerra con Irán, eso también seguirá siendo favorable", afirmó Peter Grant, vicepresidente y estratega senior de metales de Zaner Metals.

* "Existe el riesgo de que la volatilidad continúe. Pero sigo siendo optimista y creo que veremos nuevos máximos históricos".

* El dólar cedía tras el avance del martes, lo que abarataba el oro –que cotiza en la divisa estadounidense– para los compradores que utilizan otras monedas.

* Estados Unidos e Israel continuaron con sus ataques contra Irán. Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a la costa sur de Sri Lanka, informó el secretario de Defensa Pete Hegseth, lo que amplió drásticamente la persecución de Washington a la armada iraní.

* En otros metales preciosos, la plata al contado avanzaba un 2% a US$83,69 por onza, tras caer más de un 8% en la rueda previa. En tanto, el platino subía un 2,6% a US$2.137,30, y el paladio ganaba un 1,5% a US$1.672,38.

* El Consejo Mundial de Inversiones en Platino afirmó que el mercado mundial del platino se encamina hacia su cuarto déficit anual consecutivo en 2026. (Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)

Reuters
Conforme a
The Trust Project