Oro sube mientras se intensifica el conflicto en Oriente Medio

Por Pablo Sinha

4 mar (Reuters) - El precio del oro subió el miércoles, recuperándose de los mínimos de más de una semana alcanzados en la sesión anterior, ya que el dólar se tomaba un respiro y el aumento de las tensiones en Oriente Medio impulsó la demanda del lingote como valor de refugio.

* El oro al contado ganaba un 1,2% a US$5.146,76 por onza, a las 16:28 GMT, tras caer más de un 4% el martes. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril, en tanto, mejoraban un 0,7%, a US$5.158,20.

"En general, los factores macroeconómicos fundamentales siguen siendo muy favorables para el oro. Sin duda, mientras continúe la guerra con Irán, eso también seguirá siendo favorable", afirmó Peter Grant, vicepresidente y estratega senior de metales de Zaner Metals.

* "Existe el riesgo de que la volatilidad continúe. Pero sigo siendo optimista y creo que veremos nuevos máximos históricos".

* El dólar cedía tras el avance del martes, lo que abarataba el oro –que cotiza en la divisa estadounidense– para los compradores que utilizan otras monedas.

* Estados Unidos e Israel continuaron con sus ataques contra Irán. Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a la costa sur de Sri Lanka, informó el secretario de Defensa Pete Hegseth, lo que amplió drásticamente la persecución de Washington a la armada iraní.

* En otros metales preciosos, la plata al contado avanzaba un 2% a US$83,69 por onza, tras caer más de un 8% en la rueda previa. En tanto, el platino subía un 2,6% a US$2.137,30, y el paladio ganaba un 1,5% a US$1.672,38.

* El Consejo Mundial de Inversiones en Platino afirmó que el mercado mundial del platino se encamina hacia su cuarto déficit anual consecutivo en 2026.