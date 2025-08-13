Oro sube por aumento de apuestas a recorte de tasas de la Fed y debilidad del dólar

Por Anmol Choubey

13 ago (Reuters) - El oro subía el miércoles, ya que las expectativas de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre cobraron fuerza tras unos datos de inflación moderados, mientras que la debilidad del dólar reforzaba la demanda.

* A las 1026 GMT, el oro al contado ganaba un 0,6%, a 3363,61 dólares por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 0,5%, a 3414,1 dólares.

* "Los actores del mercado están empezando a debatir si la Fed realizará un recorte de 50 puntos básicos en su reunión de septiembre tras los comentarios de ayer del secretario del Tesoro, (Scott) Bessent, centrándose en los datos económicos más débiles de Estados Unidos", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

* Los mercados valoran en más de un 96% la posibilidad de que la Fed recorte las tasas el mes que viene, después de que el leve repunte de la inflación en julio mostró un impacto limitado de los aranceles estadounidenses sobre los precios al consumo, con al menos una reducción adicional prevista para finales de año.

* El oro, un activo que no devenga intereses y suele considerarse un refugio en tiempos de incertidumbre económica o geopolítica, suele beneficiarse de un entorno de tasas bajas.

* El índice dólar tocó un mínimo de dos semanas, abaratando los lingotes para los compradores extranjeros.

* En otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 1,7%, a 38,53 dólares la onza; el platino avanzaba un 0,7%, a 1345,89 dólares; y el paladio mejoraba un 0,5%, a 1135,45 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)