Oro sube por débiles rendimientos, con foco puesto en reunión Trump-Zelenski

Por Ishaan Arora

18 ago (Reuters) - Los precios del oro subían el lunes, ayudados por la caída del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, mientras los operadores esperan la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes europeos más tarde en el día.

* A las 1014 GMT, el oro al contado ganaba un 0,4%, a US$3349,47 por onza, tras tocar su nivel más bajo desde el 1 de agosto. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 0,4%, a US$3395,1.

* "El tono firme de los precios del oro ha vuelto hoy, con el mercado rozando el nivel de los US$3350, ya que la combinación de rendimientos bajos y un dólar más débil sin duda crearía un viento de cola para el oro", dijo Ross Norman, analista independiente.

* El retorno de los bonos a 10 años retrocedía desde máximos de más de dos semanas.

* En el frente geopolítico, los líderes europeos se unirán a Zelenski en las conversaciones con Trump más tarde el lunes para discutir cómo abordar un posible acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

* Rusia renunciaría a pequeñas zonas de la Ucrania ocupada y Kiev cedería franjas de su territorio oriental que Moscú ha sido incapaz de capturar, en virtud de las propuestas de paz debatidas por el presidente ruso, Vladimir Putin, y Trump en Alaska, según fuentes conocedoras de las ideas de Moscú.

* "Adelantarse a las noticias geopolíticas sería imprudente en este momento, dado que casi cualquier resultado es concebible. Si hubiera una sensación de que las tensiones en torno a Ucrania se están relajando, entonces podríamos esperar cierta suavidad en los precios del oro", añadió Norman.

* En otros mercados, la plata al contado avanzaba un 0,3%, a US$38,12 la onza; el platino caía un 0,9%, a US$1323,32, su nivel más bajo en casi una semana; y el paladio cedía un 0,2%, a US$1109,43, tras tocar su mínimo desde el 10 de julio.

(Editado en español por Carlos Serrano)