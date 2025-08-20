Oro sube por debilidad del dólar, mercado atento a cumbre de Jackson Hole

Por Ishaan Arora

20 ago (Reuters) - El oro subía el miércoles, impulsado por la debilidad del dólar, mientras los inversores están atentos a las minutas de la reunión de julio de la Reserva Federal y al simposio de Jackson Hole, Wyoming, en busca de pistas sobre nuevos recortes de las tasas de interés.

* A las 1537 GMT, el oro al contado ganaba un 0,8%, a 3341,50 dólares la onza, tras tocar su mínimo desde el 1 de agosto. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 0,8%, a 3386,10 dólares.

* El índice dólar caía, abaratando el lingote para los tenedores de otras divisas.

* Se espera que las minutas de la reunión de julio de la Fed, que se publicarán más tarde en el día, ofrezcan más información sobre las perspectivas económicas del banco central estadounidense.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, intervendrá el viernes en el simposio que celebra cada año la entidad en Jackson Hole, Wyoming.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el miércoles la renuncia de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, en alusión a un llamado del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) para que el Departamento de Justicia la investigue por un presunto fraude hipotecario.

* El oro suele comportarse bien en un entorno de tasas bajas y en tiempos de incertidumbre económica y geopolítica.

* En otros mercados preciosos, la plata al contado subía un 1,1%, a 37,76 dólares la onza; el platino ganaba un 2,5%, a 1338,39 dólares; y el paladio bajaba un 0,6%, a 1108,59 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)