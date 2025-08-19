Oro sube por debilidad del dólar y rendimientos; con foco puesto en Jackson Hole

Por Ishaan Arora

19 ago (Reuters) - El precio del oro subía el martes, impulsado por la caída del retorno de los bonos del Tesoro y del dólar ante la perspectiva de una bajada de las tasas de interés en Estados Unidos, mientras los inversores esperan el discurso del presidente de la Reserva Federal en Jackson Hole a finales de esta semana.

* A las 1008 GMT, el oro al contado ganaba un 0,4%, a US$3341,89 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 0,3%, a US$3386,6.

* El índice dólar cedía un 0,1%, mientras el rendimiento de los bonos referenciales a 10 años también declinaba.

* "El oro ha estado en un rango estrecho en las últimas semanas, siendo arrastrado en diferentes direcciones en medio del flujo y reflujo de las fricciones comerciales, los esfuerzos para asegurar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y los débiles datos laborales de Estados Unidos, pero creemos que los riesgos lo impulsarán al alza a medio plazo", dijo Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS.

* El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que su país ayudará a garantizar la seguridad de Ucrania en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia, aunque el alcance de la asistencia no quedó claro de inmediato.

* Trump recibió a Zelenski y a un grupo de aliados europeos días después de reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

* Asimismo, la atención del mercado está puesta en las declaraciones que hará el presidente de la Fed, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole, del 21 al 23 de agosto, que podrían ofrecer claridad sobre las perspectivas económicas del banco central.

* En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0,2%, a US$38,1 la onza; el platino mejoraba un 1,5%, a US$1343,28; y el paladio avanzaba un 0,4%, a US$1127,43.

