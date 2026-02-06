Oro sube por demanda de refugio ante caída de bolsas, tensiones entre EEUU-Irán

Por Noel John

6 feb (Reuters) - El oro repuntó el viernes y se encaminaba a registrar una ganancia semanal, impulsado por la búsqueda de oportunidades, un dólar ligeramente más débil y las persistentes preocupaciones sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Omán, mientras que la plata se recuperó de su mínimo de un mes y medio.

* El oro al contado subió un 3,5% hasta los 4.935,49 dólares por onza a las 16:32 GMT, recuperando las pérdidas durante una sesión volátil en Asia tras el descenso del 3,9% del jueves. El metal amarillo se encaminaba hacia una ganancia semanal de alrededor del 1,4%.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril subieron un 1,5% hasta los 4.959,70 dólares por onza.

* El índice del dólar estadounidense cayó un 0,2%, lo que abarató el precio del oro para los compradores extranjeros.

* "El mercado del oro está experimentando una búsqueda de gangas por parte de los operadores alcistas", afirmó Jim Wyckoff, analista sénior de Kitco Metals.

* El máximo representante diplomático de Irán afirmó el viernes que las negociaciones nucleares con Estados Unidos, mediadas por Omán, habían tenido un "buen comienzo" y que iban a continuar. Estas declaraciones podrían ayudar a disipar los temores de que el fracaso de las negociaciones pudiera empujar a Oriente Medio hacia la guerra.

* Wyckoff afirmó que el repunte del oro carece de impulso y que es poco probable que el metal bata récords sin un desencadenante geopolítico importante.

* El oro, un refugio tradicional, se comporta bien en tiempos de incertidumbre geopolítica y económica.

* Mientras tanto, la plata al contado subió un 6,3% hasta los 75,70 dólares la onza, tras caer por debajo de los 65 dólares a principios de la sesión, pero aún así se encaminaba hacia una caída semanal de más del 10,7%, tras las fuertes pérdidas de la semana pasada.

* El platino al contado subió un 4,5%, hasta los 2.075,90 dólares por onza, mientras que el paladio subió un 5,3%, hasta los 1.702,52 dólares.

(Reporte de Noel John en Bangalore; edición de Leroy Leo; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Juana Casas)