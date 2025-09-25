Oro sube por demanda de refugio, mientras inversores esperan nuevos datos en EEUU

Por Ishaan Arora

25 sep (Reuters) - El oro subía el jueves, ya que las tensiones geopolíticas y económicas aumentaban la demanda de refugio, mientras los inversores esperan nuevos datos económicos en Estados Unidos en busca de pistas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

* A las 0857 GMT, el oro al contado ganaba un 0,6%, a US$3756,29 dólares por onza, tras tocar un máximo histórico de US$3790,82 dólares el martes. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre avanzaban un 0,5%, a US$3787 dólares.

* En un cambio repentino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que cree que Ucrania podría retomar todo su territorio ocupado por Rusia.

* "Los inversores no ven suficiente estabilidad fiscal en el lado estadounidense y, en general, si se piensa en la guerra comercial, en las tensiones con Rusia y Oriente Medio, es fácil entender por qué el oro está subiendo", dijo Carlo Alberto De Casa, analista externo del grupo bancario Swissquote.

* La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo el miércoles que "apoya plenamente" el recorte de las tasas de interés de la semana pasada y que espera nuevas reducciones, mientras que el jefe de la entidad, Jerome Powell, adoptó un tono más cauto. En general, los mercados prevén otros dos recortes de 25 puntos básicos este año, en octubre y diciembre.

* Los inversores esperan ahora el informe sobre el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida de la Fed, que se publicará el viernes. Según un sondeo de Reuters, se espera un alza intermensual del 0,3% en agosto y del 2,7% interanual.

* El lingote es considerado un valor de refugio y suele prosperar en un entorno de tasas bajas.

* En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 2%, a US$44,76 dólares la onza; el platino ganaba un 2%, a US$1501,69 dólares; y el paladio avanzaba un 1,8%, a US$1231,21 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)