Oro sube por demanda de refugio y debilidad del dólar

Por Pablo Sinha

22 ene (Reuters) - El oro subió el jueves, ya que las actuales tensiones geopolíticas aumentaron la demanda de refugio seguro, el dólar se debilitó y las expectativas de recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal más adelante en el año ofrecieron apoyo.

* A las 1632 GMT, el oro al contado ganaba un 0,8% a US$4.874,94 por onza, tras perder casi un 1% en los primeros compases de la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero sumaban un 0,8% a US$4.877,20.

* El lingote acumula una mejora del 12% en el año, habiendo alcanzado un récord de US$4.887,82 el miércoles, gracias a un impulso alcista impulsado por las persistentes tensiones geopolíticas y las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal.

* El dólar cedía un 0,4% frente a otras divisas, lo que hizo que el lingote resultara más atractivo para los compradores extranjeros.

* El presidente Donald Trump dijo que había asegurado el acceso total y permanente de Estados Unidos a Groenlandia en un acuerdo con la OTAN, cuyo jefe dijo que los aliados tendrían que intensificar su compromiso con la seguridad del Ártico para protegerse de las amenazas de Rusia y China.

* Pero los detalles del acuerdo no estaban claros y Dinamarca insistió en que su soberanía sobre la isla no está en discusión.

* En cuanto a los datos, el informe sobre el gasto en consumo personal (PCE) mostró un aumento del gasto de los consumidores en noviembre y octubre en Estados Unidos, lo que indica un tercer trimestre consecutivo de fuerte crecimiento.

* Los mercados anticipan que el banco central estadounidense aplicará dos recortes de tasas de un cuarto de punto porcentual en el segundo semestre del año.

* En otros metales preciosos, la plata al contado sumaba un 2,2%, a US$95,26 la onza, tras alcanzar el martes un máximo histórico de US$95,87.

* El platino ganaba un 2,8%, a US$2.551, después de tocar un pico histórico de US$2.558,20; y el paladio avanzaba un 1,2%, a US$1.862,08.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)