Oro sube por los riesgos geopolíticos y a la espera de las minutas de la Fed

Por Anmol Choubey

18 feb (Reuters) - El oro subía más de un 2% el miércoles, mientras los inversores esperaban las minutas de la reunión de enero de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se publicarán más tarde en la jornada, y evaluaban los riesgos geopolíticos.

* El oro al contado subía un 2,6%, a US$5.003,85 por onza a las 1636 GMT, luego de que el martes cayó más de un 2%, a US$4.841,74, un mínimo de una semana.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaban un 2,4% a US$5.024.

* "Existe cierto nerviosismo por la tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos", dijo Edward Meir, analista de Marex. Sin embargo, "hemos estado en un rango de negociación muy ajustado durante gran parte de febrero. No se puede decir que haya una dirección clara en este momento".

* En el frente geopolítico, el primer día de las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, mediadas por Estados Unidos, concluyó en solo dos horas, y el presidente Volodimir Zelenski calificó las discusiones de "difíciles" y acusó a Moscú de dar largas al asunto.

* Mientras tanto, Irán anunció el martes que había acordado una serie de "principios rectores" con Estados Unidos para las negociaciones nucleares, aunque su ministro de Asuntos Exteriores advirtió que no se prevé un acuerdo definitivo a corto plazo.

* El oro, un activo al que tradicionalmente se ha considerado un refugio, ha subido más de un 15% en lo que va de año, prolongando las fuertes ganancias del año pasado.

* Los inversores también esperan las minutas de la reunión de la Fed del 16 y 17 de enero.

* En cuanto a otros metales, la plata al contado subía un 6,4%, a US$78,10 por onza, tras haber caído más de un 4% el martes. El platino al contado ganaba un 4,4%, a US$2.095,57 por onza, y el paladio avanzaba un 3,5%, a US$1.740,89. (Reporte de Pablo Sinha en Bangalore; edición de Alexander Smith; Editado en español por Ricardo Figueroa)