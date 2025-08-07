Oro sube por turbulencias arancelarias y esperanzas de recortes de la Fed

Por Sherin Elizabeth Varghese

7 ago (Reuters) - El oro subía el jueves, ya que las renovadas tensiones comerciales provocadas por los fuertes aranceles de Estados Unidos impulsaban la demanda de refugio, mientras que las crecientes apuestas de recortes de las tasas de interés aumentaban el atractivo del lingote.

* A las 1028 GMT, el oro al contado ganaba un 0,3%, a US$3375,99 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0,5%, a US$3448,9.

* La última oleada de alzas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que van del 10% al 50% y apuntan a decenas de países, entró en vigor el jueves, poniendo a prueba los límites de su agresiva estrategia comercial.

* Trump también anunció un arancel del 100% a los chips importados, aunque se aplicarían exenciones a las empresas que fabriquen o se comprometan a fabricar en Estados Unidos.

* El dólar declinaba a mínimos de una semana y media, abaratando el oro para los tenedores de otras divisas.

* "La incertidumbre vuelve a estar en el punto de mira, sobre todo con los últimos acontecimientos en el frente arancelario, lo que está reavivando la demanda de refugio. También estamos viendo el apoyo de un sentimiento macro más amplio, en particular con un dólar más suave y las crecientes expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal", dijo Soni Kumari, estratega de materias primas de ANZ.

* "Los aranceles siguen siendo un catalizador clave, pero el factor desencadenante más importante será la evolución de la economía estadounidense. Si vemos una desaceleración significativa en el segundo semestre, eso podría empujar al oro hacia nuestro objetivo de US$3500 en septiembre", agregó.

* En otros metales preciosos, la plata al contado avanzaba un 1%, a US$38,24 la onza; el platino perdía un 1,1%, a US$1318,53; y el paladio ganaba un 1,4%, a US$1148,39.

(Editado en español por Carlos Serrano)