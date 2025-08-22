Oro sube tras comentarios de Powell que alimentan esperanzas de recorte de tasas

Por Ashitha Shivaprasad

22 ago (Reuters) - Los precios del oro subieron el viernes, impulsados por las crecientes expectativas de un recorte de tasas de interés en septiembre tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole.

* A las 1731 GMT, el oro al contado ganó un 1,1%, a 3373,89 dólares la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos avanzaron un 1,1%, a 3418,5 dólares.

* El dólar restaba un 1%, abaratando el lingote para los tenedores de otras divisas.

* Powell dijo que el cambiante equilibrio de riesgos podría justificar un ajuste de la política monetaria de la Fed, pero no llegó a comprometerse con un recorte de tasas. En su discurso, mantuvo un delicado equilibrio, reconociendo los crecientes riesgos para el mercado laboral y advirtiendo al mismo tiempo de que persisten las presiones inflacionistas.

* "En su octavo y último discurso en Jackson Hole, Powell sorprendió a un mercado preocupado, abriendo las vías a un recorte de tasas en septiembre e impulsando a todos los activos, incluido el oro", dijo Tai Wong, operador independiente. "Será importante ver si el oro puede romper y mantenerse por encima de los 3400 dólares en los próximos días".

* Los operadores ven ahora un 85% de probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos el mes que viene, frente al 75% previo al discurso, según la herramienta FedWatch de CME. Las declaraciones de Powell hicieron especial hincapié en los próximos datos de empleo e inflación que se publicarán antes de la cita de política monetaria de la Fed del 16-17 de septiembre.

* Los lingotes, que no devengan intereses, tienden a comportarse bien en un entorno de tasas bajas.

* En otros metales preciosos, la plata al contado ganó un 2,2%, a 39,01 dólares la onza; el platino subió un 0,7%, a 1362,9 dólares; y el paladio avanzó un 1,4%, a 1125,53 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)