Oro sube tras dato de empleo en EE.UU. pero registra primera caída acumulada en cinco semanas

Por Pablo Sinha

6 mar (Reuters) - El oro subió el viernes después de que los datos más débiles sobre el empleo en Estados Unidos mantuvieron vivas las esperanzas de una baja de tasas de la Reserva Federal, pero registró su primera caída semanal en cinco semanas, ya que la fortaleza del dólar frenó las ganancias.

* A las 1550 GMT, el oro al contado ganaba un 1,3% a US$5.144,69 la onza, acumulando un declive de casi el 3% en la semana.

* Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril mejoraban un 1,5% a US$5.155 la onza.

* El Departamento de Trabajo informó que el empleo no agrícola se redujo en 92.000 puestos de trabajo el mes pasado, frente a la previsión de los economistas encuestados por Reuters que apuntaban a un aumento de 59.000 puestos, tras un incremento revisado a la baja de 126.000 en enero.

* "Un informe de empleo alarmantemente débil, que registró fuertes pérdidas de puestos de trabajo en el sector privado junto con un aumento de los salarios, hace presagiar una estanflación: veamos si esto es suficiente para ayudar al oro a recuperarse de lo que ha sido una semana decepcionante", afirmó Tai Wong, operador independiente de metales.

* En el frente geopolítico, Israel bombardeó Beirut tras ordenar una evacuación sin precedentes de todos los suburbios del sur de la capital libanesa, lo que supone una importante expansión de la guerra contra Irán.

* El índice dólar se encaminaba hacia su mayor alza semanal en más de un año, ya que la escalada del conflicto en Oriente Medio impulsó la demanda de activos refugio.

* Esto ha encarecido el oro cotizado en US$ para los compradores extranjeros, lo que ha contribuido a la caída del metal a pesar de su reputación como refugio frente al riesgo.

* En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 2,5%, a US$84,71 la onza; el platino cotizaba estable en US$2.122,44; y el paladio caía un 0,3%, a US$1.625,25.

* Todos los metales cerraron la semana a la baja.

(Editado en español por Javier Leira)