Oro sube tras dato de inflación en EEUU que respalda baja de tasas de la Fed

Por Sherin Elizabeth Varghese

12 ago (Reuters) - Los precios del oro subieron el martes, después de que un dato de inflación en Estados Unidos respaldó las expectativas de un recorte de tasas de parte de la Reserva Federal.

* A las 606 GMT, el oro al contado subía un 0,2% a US$3349,60 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0,1% a US$3399,70 la onza.

* El dólar bajaba, haciendo al lingote más barato para inversores que poseen otras divisas.

* El índice de precios al consumo subió un 2,7% en julio con respecto al año anterior, informó el Departamento del Trabajo en su informe mensual, al mismo ritmo que en junio y un poco por debajo del 2,8% que esperaban economistas. Los futuros de los fondos de la Fed siguieron apostando por recortes de tasas en septiembre y diciembre.

* "Las cifras de inflación parecen mixtas, pero respaldan los recortes de tasas", afirmó Bob Haberkorn, estratega de mercado de RJO Futures. "Los operadores se mantienen cautelosos, ya que nos encontramos en un momento crítico y estamos a la espera de nuevos indicadores económicos".

* El lingote cedió un 1,6% el lunes, a un mínimo de más de una semana, y los futuros perdieron más de un 2% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en las redes sociales que no impondrá aranceles a los lingotes importados.

* Un informe que indicó que Washington había impuesto aranceles a las importaciones de lingotes de 1 kilo envió los futuros del oro estadounidense a máximos históricos el viernes.

* En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0,9%, a US$37,95 la onza; el platino ganaba un 0,6% a US$1335,39; y el paladio caía un 0,2%, a US$1132,22.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)