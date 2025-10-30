Oro sube tras recorte de tasas de la Fed y acuerdo entre EEUU y China

Por Noel John y Pablo Sinha

30 oct (Reuters) - El precio del oro subió casi un 2% el jueves, favorecido por el recorte de tasas de la Reserva Federal y por la incertidumbre de los inversores sobre el resultado del acuerdo comercial entre los presidentes de las dos mayores economías del mundo.

* El oro al contado avanzó un 1,7% a 3995,59 dólares por onza a las 1525 GMT, mientras que los futuros estadounidenses para entrega en diciembre ganaron un 0,2% a 4009,20 dólares la onza.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que reduciría los aranceles a China al 47% desde el 57% a cambio de que Pekín reanude las compras de soja estadounidense y las exportaciones de tierras raras.

* "Se ha visto un poco de debilidad (en el oro)... pero a medida que los detalles (del acuerdo entre Estados Unidos y China) salían a la luz y la gente se daba cuenta de que era un acuerdo bastante vacío, se ha visto a los mercados retroceder ante cualquier optimismo de que las guerras comerciales hayan terminado", dijo el socio gerente de CPM Group, Jeffrey Christian.

* Los mercados de renta variable cayeron ante la preocupación de que la tregua pudiera resultar efímera.

* La Reserva Federal de Estados Unidos bajó las tasas de interés el miércoles, en línea con las expectativas del mercado, pero señaló que podría ser la última reducción de este año, ya que el actual cierre del Gobierno amenaza la disponibilidad de datos económicos clave.

* El oro, que se considera un refugio, resulta más atractivo en un entorno de tasas de interés bajas, ya que es un activo que no genera rendimientos. También tiende a prosperar en periodos de incertidumbre geopolítica y económica.

* Por otra parte, la plata al contado subió un 2,6%, a 48,80 dólares la onza, el platino ganó un 0,7%, a 1596,75 dólares y el paladio subió un 2,8%, a 1439,52 dólares. (Reporte de Ishaan Arora en Bengaluru; editado en español por Ricardo Figueroa)