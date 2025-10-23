Oro sube, ya que riesgos geopolíticos y tensiones comerciales elevan su atractivo

Por Ishaan Arora y Anmol Choubey

23 oct (Reuters) - Los precios del oro subían el jueves, ya que las sanciones de Estados Unidos contra Rusia y los posibles nuevos controles a la exportación de China se sumaban a los riesgos geopolíticos, impulsando la demanda de activos de refugio.

* A las 0927 GMT, el oro al contado ganaba un 0,6%, a 4119,49 dólares por onza, tras tocar mínimos de casi dos semanas en la víspera. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 1,8%, a 4136 dólares.

* "El oro está tratando de encontrar su equilibrio tras el saludable y muy necesario retroceso técnico (y aunque) los obstinados riesgos geopolíticos deberían preservar las ofertas de refugio seguro (...) ha sido menos propenso a producir oscilaciones salvajes al reaccionar (a tales noticias)", dijo Han Tan, analista jefe de mercado de Nemo.money.

* El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, está evaluando un plan para frenar una serie de exportaciones de software a China, desde computadoras portátiles hasta motores a reacción, como represalia ante la última ronda de restricciones a la exportación de tierras raras de Pekín.

* Asimismo, Trump impuso sanciones relacionadas con Ucrania a Rusia por primera vez en su segundo mandato, dirigidas contra las petroleras Lukoil y Rosneft.

* Los precios del oro acumulan un alza cercana al 57% este año, alcanzando un máximo histórico de 4381,21 dólares el lunes, reforzados por las incertidumbres geopolíticas y económicas, las apuestas de recorte de tasas de interés y la compra sostenida de los bancos centrales.

* La atención se centra ahora en el Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos, que se publicará el viernes, con retraso debido al cierre del Gobierno, y se espera arroje más luz sobre la senda de recortes de tasas de la Reserva Federal.

* En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1,7%, a 49,33 dólares la onza; el platino ganaba un 2,3%, a 1659,5 dólares; y el paladio restaba un 0,6%, a 1450 dólares.

