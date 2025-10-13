Oro supera los 4100 US$/oz por tensiones comerciales EE.UU.-China y apuestas a recorte de tasas Fed

13 oct (Reuters) - El oro superó por primera vez los 4100 dólares la onza el lunes impulsado por las compras de refugio, ante la reaparición de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y las expectativas de una rebaja de las tasas de interés de la Reserva Federal a finales de este mes.

El oro al contado subía un 2,1% a 4099,59 dólares la onza a las 1447 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron un 3% hasta los 4119,90 dólares la onza.

(Reporte de Anushree Mukherjee en Bengaluru Editado en español por Natalia Ramos)