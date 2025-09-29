Oro supera US$3800/onza por preocupaciones sobre tasas y cierre del Gobierno

Por Anmol Choubey

29 sep (Reuters) - El precio del oro superaba por vez primera los US$3800 la onza el lunes, impulsado por el aumento de las apuestas a un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal que debilitaba al dólar, mientras que la preocupación por un posible cierre del Gobierno estadounidense reforzaba la demanda de refugio.

* El oro al contado subía un 1,5%, a US$3816,79 dólares por onza, a las 0923 GMT, tras alcanzar los US$3819,59 dólares más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 1%, a US$3846,6 dólares.

* El índice dólar caía un 0,3%, abaratando el precio del oro para los compradores extranjeros.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con los principales líderes demócratas y republicanos en el Congreso más tarde en el día para discutir la extensión de la financiación del Gobierno. Sin un acuerdo, comenzará un cierre a partir del miércoles.

* "Con la Fed preparada para recortar más las tasas en los próximos seis meses, creo que debería haber más alzas para el metal amarillo, apuntando a un nivel de US$3900/onza", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS. "La preocupación por el cierre del Gobierno (estadounidense) también está apoyando la demanda de activos de refugio como el oro".

* El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) de Estados Unidos estuvo en línea con las expectativas el viernes, reforzando las apuestas a nuevos recortes de tasas, con los operadores asignando una probabilidad del 90% a una rebaja de 25 puntos básicos en octubre y del 65% para diciembre, según la herramienta FedWatch de CME.

* El lingote, que se beneficia de unas tasas más bajas y prospera en tiempos de incertidumbre geopolítica y económica, ha ganado más de un 45% en lo que va de año. Muchas casas de valores se han vuelto alcistas tras el repunte de los precios del oro.

* En otros metales preciosos, la plata al contado mejoraba un 2,1%, a US$46,94 dólares la onza, tocando máximos de más de 14 años; el platino avanzaba un 2,5%, a máximos de 12 años de US$1606,77 dólares; y el paladio ganaba un 0,7%, a US$1279,15 dólares.

(Reporte de Anmol Choubey y Anushree Mukherjee en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)