Oro supera US$4100 por esperanzas sobre Fed y tensión comercial EEUU-China

Por Anushree Mukherjee

14 oct (Reuters) - El precio del oro alcanzó el martes un máximo histórico por encima de los US$4100, impulsado por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés este mes y por la demanda de refugio ante las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

* El oro al contado subía un 0,6%, a US$4132,89 por onza, a las 0950 GMT, tras tocar un máximo histórico de US$4179,48 más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 0,4%, a US$4149,20.

* En lo que va de año, el oro se ha revalorizado un 57% y el lunes superó por primera vez la barrera de los US$4100, impulsado por la incertidumbre geopolítica y económica, las expectativas de bajadas de tasas, las fuertes compras de los bancos centrales y la afluencia de fondos cotizados.

* "La renovada preocupación por una guerra comercial mundial impulsó al oro por encima del nivel psicológico de los US$4100", dijo Han Tan, de Nemo.money. "El siguiente tramo al alza hacia el territorio de los US$4500 podría requerir sorpresas expansivas fuera de la reunión del FOMC (Comité Federal del Mercado Abierto de la Fed) de este mes".

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue teniendo en su agenda una reunión con su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur a fines de octubre, dijo el lunes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

* Mientras se intensifican las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos naciones comenzarán a cobrar tasas portuarias a las empresas de transporte marítimo que mueven de todo, desde juguetes navideños hasta petróleo.

* Los analistas de Bank of America y Société Générale esperan que el oro alcance los US$5000 la onza en 2026.

* La plata al contado caía un 2,5%, a US$51,01, tras tocar un máximo histórico de US$53,6, impulsada por los mismos factores que apoyan al oro y la rigidez del mercado al contado. El platino mejoraba un 0,6%, a US$1655,6, y el paladio sumaba un 1,3%, a US$1493,52.

(Editado en español por Carlos Serrano)