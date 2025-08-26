Oro toca máximos de dos semanas tras anuncio de despido de gobernadora de la Fed

Por Ishaan Arora

26 ago (Reuters) - Los precios del oro alcanzaron un máximo de más de dos semanas el martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que destituirá a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, una medida que muchos consideran que erosiona la independencia del banco central y socava la confianza en los activos estadounidenses.

* A las 1025 GMT, el oro al contado subía un 0,2%, a US$3371,3 la onza, tras tocar su máximo desde el 11 de agosto, a US$3386,27, más temprano en la sesión.

* Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre operaban estables a US$3418.

* Trump tomó el lunes la medida sin precedentes de despedir a Cook por acusaciones de irregularidades en sus préstamos hipotecarios.

* Los inversores están viendo el movimiento de Trump como un intento de asegurar una mayoría acomodaticia en los miembros de la Fed, dijo Carlo Alberto De Casa, analista externo del grupo bancario Swissquote, añadiendo que esto plantea dudas sobre la independencia de la entidad y añade incertidumbre en el mercado, impulsando a los inversores a comprar oro.

* Los precios de los lingotes -que no devengan intereses- tienden a comportarse bien cuando las tasas de interés son bajas y en tiempos de incertidumbre económica.

* Los inversores están a la espera de los nuevos datos de inflación del viernes para obtener más pistas sobre la senda de la política monetaria de la Fed.

* En otros metales preciosos, la plata al contado cedía un 0,2%, a US$38,47 la onza; el platino perdía un 0,4%, a US$1337,6; y el paladio subía un 0,3%, a US$1089,89.

(Editado en español por Carlos Serrano)