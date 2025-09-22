Oro toca nuevos picos mientras mercados se preparan para nuevas bajadas de tasas

Por Ishaan Arora

22 sep (Reuters) - El oro tocó un nuevo máximo histórico el lunes, impulsado por las crecientes expectativas de los inversores de nuevos recortes de las tasas de interés, a la espera de las declaraciones de varias autoridades de la Reserva Federal y datos clave sobre la inflación que se publicarán esta semana.

* A las 0950 GMT, el oro al contado ganaba un 1,1%, a US$3723,81 dólares por onza, tras alcanzar un nuevo récord de US$3726,19 dólares más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 1,4%, a US$3758,4 dólares.

* "Yo esperaría que el oro alcance nuevos máximos históricos esta semana, ya que es probable que las autoridades de la Fed indiquen nuevos recortes de tasas, pero también dependerá de los datos el ritmo y la magnitud de las rebajas", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

* Esta semana está previsto que hablen varios responsables de la Fed y el presidente de la institución, Jerome Powell, pronunciará un discurso el martes, mientras los inversores siguen de cerca sus comentarios en busca de pistas sobre la futura dirección de la política monetaria.

* El mercado también estará atento a la publicación el viernes de los datos de los precios del consumo personal básico en Estados Unidos, en busca de señales sobre el ritmo de nuevos recortes de tasas.

* La Fed efectuó la semana pasada su primera bajada de tasas desde diciembre, reduciéndolas en 25 puntos básicos y mostrándose abierta a una mayor flexibilización.

* Los inversores esperan ahora otros dos recortes de tasas de 25 puntos básicos este año, uno en octubre y otro en diciembre, con un 93% y un 81% de probabilidades, respectivamente, según la herramienta FedWatch de CME.

* En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1,4%, a US$43,67 dólares la onza, su nivel más alto en 14 años; el platino ganaba un 0,8%, a US$1415,09 dólares; y el paladio avanzaba un 1,9%, a US$1170,63 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)