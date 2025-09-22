Oro toca nuevos picos mientras mercados se preparan para nuevas bajas de tasas

Por Noel John

22 sep (Reuters) - El oro tocó un máximo histórico el lunes, impulsado por las crecientes expectativas de los inversores de nuevos recortes de las tasas de interés y datos clave sobre la inflación que se publicarán esta semana.

* A las 1551 GMT, el oro al contado ganaba un 1,4%, a un récord de US$3735,40 por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 1,7%, a US$3768,70.

* "Hay una demanda de refugio en medio de una situación geopolítica que sigue siendo inestable, incluida la guerra entre Rusia y Ucrania. La baja de tasas por parte de la Reserva Federal la semana pasada y las probables bajas adicionales antes de que termine el año también están respaldando los precios", afirmó Jim Wyckoff, analista senior de Kitco Metals.

* El Ministerio de Defensa ruso anunció el lunes que sus fuerzas habían tomado el control del asentamiento de Kalynivske, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk.

* Esta semana hablarán varios responsables de la Fed y el presidente de la institución, Jerome Powell, pronunciará un discurso el martes, mientras los inversores siguen de cerca sus comentarios en busca de pistas sobre la futura dirección de la política monetaria.

* Autoridades de la Fed pusieron en duda el lunes la necesidad de nuevos recortes de tasas, en un momento en que la inflación se mantiene por sobre el objetivo del 2% fijado por el banco central y el mercado laboral sigue cerca del pleno empleo.

* Tanto el presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, como el de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijeron que, si bien el recorte de un cuarto de punto porcentual de las tasas de la Fed en la reunión de la semana pasada era adecuado como forma de gestionar el riesgo de aumento del desempleo, la reducción de la inflación sigue siendo la prioridad.

* El mercado también estará atento a la publicación el viernes de los datos de los precios del consumo personal básico en Estados Unidos, en busca de señales sobre el ritmo de nuevos recortes de tasas.

* La Fed efectuó la semana pasada su primera baja de tasas desde diciembre, reduciéndolas en 25 puntos básicos y mostrándose abierta a una mayor flexibilización.

* En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1,7%, a US$43,83 la onza, su mayor nivel en más de 14 años. En tanto, el platino ganaba un 0,8% a US$1398,94; y el paladio avanzaba un 2,5% a US$1177,61. (Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)