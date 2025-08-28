Oro toca pico de cinco semanas por caída del dólar y dudas sobre independencia de la Fed

(.)

Por Sarah Qureshi y Anushree Mukherjee

28 ago (Reuters) - El precio del oro tocó el jueves un máximo de cinco semanas, apoyado por un dólar más débil y flujos de refugio por las continuas preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal.

* El oro al contado avanzó un 0,4%, a US$3409,99 dólares por onza, a las 1604 GMT, su nivel más alto desde el 23 de julio. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 0,5%, a US$3466,1 dólares.

* El índice dólar bajaba un 0,3%, abaratando el precio del oro para los compradores extranjeros.

* "El oro lleva más de una semana subiendo de forma silenciosa pero constante debido en parte a las crecientes preocupaciones sobre la independencia de la Fed. La presión de Trump está estimulando la inquietud de que el FOMC (Comité Federal del Mercado Abierto) podría recortar las tasas con mayor rapidez y mantenerlas bajos durante más tiempo, lo que es bueno para el oro", dijo Tai Wong, un operador independiente.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados ven ahora más de un 87% de probabilidades de un recorte de tasas de un cuarto de punto en la reunión de septiembre de la Fed. Los inversores esperan ahora los datos del gasto en consumo personal (PCE) del viernes, la medida de inflación preferida por la Fed.

* El oro, que no devenga intereses, tiende a prosperar en un entorno de tasas bajas y en tiempos de incertidumbre económica.

* "Creo que el corto plazo es alcista para el oro. Yo diría que en torno a los US$3700 dólares a fines de año", dijo Daniel Pavilonis, estratega de mercado de RJO Futures.

* En otros metales preciosos, la plata al contado subió un 0,9%, a US$38,95 dólares la onza, tras tocar su nivel más alto desde el 25 de julio; el platino cedió un 0,1%, a US$1346,38 dólares; y el paladio ganó casi un 1%, a US$1100,98 dólares.

(Editado en español por Natalia Ramos y Carlos Serrano)