Oro toca pico de siete semanas por demanda de refugio; plata cotiza en récord

Por Pablo Sinha

12 dic (Reuters) - El oro tocó el viernes su nivel más alto en siete semanas, impulsado por la debilidad del dólar, las expectativas de recortes de las tasas de interés y una demanda de activos de refugio provocada por las turbulencias geopolíticas, mientras que la plata alcanzó otro máximo histórico.

* A las 15:28 GMT, el oro al contado ganaba un 0,6% a US$4.308,43 por onza tras haber subido antes un 1% a su nivel más alto desde el 21 de octubre. En la semana registró un avance del 2,7%.

* Los futuros del oro en Estados Unidos, en tanto, mejoraban un 1,5% a US$4.376,60.

* El dólar cotizaba cerca de su nivel más bajo en dos meses y se encamina a su tercera caída semanal consecutiva, haciendo al lingote más asequible para los compradores extranjeros.

* La plata al contado subía un 0,8% a US$63,03 la onza tras alcanzar un récord de US$64,64 la onza. El metal ha subido casi un 6,9% en la semana.

* "La fuerte subida de la plata ha provocado un movimiento similar en el oro", dijo Jim Wyckoff, analista sénior de Kitco Metals.

* La plata se ha disparado un 118% este año, impulsada por la reducción de los inventarios, la sostenida demanda industrial y su inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos.

* "El aumento del precio se ha vuelto excesivo, lo que llama a la cautela. A más largo plazo, las perspectivas fundamentales para la plata siguen siendo positivas", debido al aumento previsto de la demanda industrial, señaló CMZ en una nota.

* El miércoles, la Reserva Federal recortó las tasas en 25 puntos básicos por tercera vez este año, pero se mostró prudente en cuanto a nuevas rebajas.

* Los inversores prevén dos bajas de tasas en 2026 y el informe de nóminas no agrícolas de la semana que viene podría dar más pistas sobre la futura política de la entidad. Los activos que no devengan intereses, como el oro, tienden a beneficiarse en un entorno de tipos bajos.

* En el frente geopolítico, Washington se prepara para interceptar más buques que transportan crudo venezolano tras el apresamiento de un petrolero esta semana.

* En otros metales preciosos, el platino subía un 2,4% a US$1.735,50, alcanzando un pico desde septiembre de 2011; y el paladio avanzaba un 0,5% a US$1.491,25. Ambos cerraron la semana en alza.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)