Oro toca pico histórico por cierre del Gobierno de EEUU y apuestas sobre tasas

Por Ishaan Arora

1 oct (Reuters) - El precio del oro subía el miércoles hasta tocar un nuevo máximo histórico, apoyado por la demanda de refugio después de que el Gobierno de Estados Unidos cerró la mayoría de sus operaciones y por crecientes expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este mes.

* El oro al contado se disparaba un 0,9%, a US$3891,96 dólares por onza, a las 0844 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$3895,09 dólares más temprano la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 1,2%, a US$3918,60 dólares.

* El índice dólar restaba un 0,2%, su nivel más bajo en más de una semana, abaratando el lingote para los compradores extranjeros.

* "El dólar se debilita ante las expectativas de una Fed cada vez más expansiva. Esta dinámica se aceleró después de que el intento fallido de aprobar una ley de gasto desencadenó un cierre del Gobierno que podría pesar sobre la producción económica", dijo Ricardo Evangelista, de ActivTrades.

* El Gobierno estadounidense paralizó gran parte de sus operaciones, lo que podría provocar la pérdida de miles de empleos federales, ya que las profundas divisiones partidistas impidieron que el Congreso y la Casa Blanca alcanzaran un acuerdo de financiación.

* El cierre podría retrasar la publicación de datos económicos clave, como el informe de nóminas no agrícolas, previsto para el viernes.

* El lingote, que no devenga intereses y es considerado un activo de refugio en tiempos de incertidumbre económica y geopolítica, prospera en un entorno de tasas bajas.

* En otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 1,5%, a US$47,39 dólares la onza, su cota más elevada en 14 años; el platino subía un 0,6%, a US$1583,75 dólares; y el paladio mejoraba un 0,5%, a US$1263,44 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)