Oro toca récord porque dato inflación EEUU consolida apuestas a recortes de tasas

Por Anmol Choubey

13 ene (Reuters) - El oro tocó un máximo histórico el martes, ya ⁠que datos de inflación de ⁠Estados Unidos consolidaron las apuestas a que la Reserva Federal recortará las tasas este año, y a que la persistente incertidumbre geopolítica y económica ⁠impulsó la ‌demanda ​de activos para refugio.

* La plata, en tanto, también se empinó a ​un récord máximo.

* El oro al contado subió un 0,4%, a 4.609,69 ‌dólares por onza, a las 1621 GMT, tras ‌tocar un techo histórico de 4.634,33 ​dólares más temprano.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero sumaron un 0,1%, a 4.617,90 dólares.

* "El tono ligeramente positivo en los mercados se debió a los datos favorables del IPC, que presagian una mayor probabilidad de recortes de tasas por parte de la Fed en el futuro", dijo David Meger, director de negociación de metales de High Ridge Futures.

* El Índice ⁠de Precios al Consumidor (IPC) subyacente subió un 0,2% intermensual y un 2,6% interanual en diciembre, menos que las ​expectativas de los analistas de un 0,3% y un 2,7%, respectivamente.

* El presidente Donald Trump reiteró su presión para recortar las tasas de forma significativa tras los datos.

* Factores fundamentales como la tensión geopolítica y las dudas sobre la independencia de la Fed también siguen impulsando al oro, considerado un refugio, según Meger.

* La preocupación por ⁠la independencia de la Fed aumentó después de que la administración Trump abrió una ​investigación penal contra el presidente del banco central, Jerome Powell, lo que generó críticas de exjefes de la Fed y banqueros centrales mundiales.

* Trump también ha amenazado con imponer un arancel del 25% a ‍los países que comercian con Irán, con el riesgo de reabrir viejas heridas con Pekín, el principal socio de Teherán. Por otra parte, Rusia atacó ciudades de Ucrania con misiles y drones durante la noche.

* La plata al contado trepó un 4,7%, a 88,90 dólares por onza, ​tras haber alcanzado un máximo histórico de 89,10 dólares más temprano. El platino al contado ganó un 0,1%, a 2.344,84 dólares por onza y el paladio sumó un 1,5%, a 1.870 dólares por onza. (Reporte de ‍Anmol Choubey en Bengaluru; Editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)